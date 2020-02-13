В Бишкеке 12 февраля снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 10 часов 27 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
- в кафе «Бублик» состоится поэтический вечер;
- Central Asia Design Hub приглашает на встречу с режиссером Маликом Зенгером;
- в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова российские актеры покажут спектакль «Ночь ее откровений».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Жеткинчек, Республиканская, Азаттык, Кулиева, Мидин, Сейил, Жаштык, Дастан, Тендик), «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Садырбаева, Абаданова), отрезки улиц Байтика Баатыра, Кулатова, село Чон-Арык (улицы Кожомкулова, Абдрахманова);
- 9.00-16.00 — отрезки улиц Горького, Тыныстанова, переулка Ново-Октябрьского;
- 9.30-11.00 — 10-й микрорайон, 29/1;
- 9.30-16.00 — отрезки улиц Гоголя, Жумабека, Ибраимова, Семашко;
- 9.30-13.00 — улица Кольбаева, 24, 24а, 24б, отрезки улицы Киевской, бульвара Эркиндик;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Гоголя, Жукеева-Пудовкина, Суюмбаева, Московской, Осмонкула, Каширской, Огонбаева, Талинской, переулок Вишневый;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
- 11.30-14.00 — 5-й микрорайон, 46, 73, 79-82;
- 14.30-16.00 — улица Тыныстанова, 2, 4, 5, 6, 4а, 6б, 7а;
- 15.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Иссык-Куль, Отмок ашуу).
- 9.00-17.00 — в районе, ограниченном улицами Абдрахманова, Шералиева, Жайыла Баатыра и Чортекова.
У кого намечается той
Искендер Орусбаев
Родился 13 февраля 1968 года в городе Фрунзе. Генеральный консул Кыргызстана в городе Гуанчжоу КНР.
Памятные даты
Всемирный день радио
Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к нему (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио.
В век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире.
Международный день презерватива
Эта дата вошла в мировые календари в 2007 году.
Цель дня — рассказать сексуально-активным людям о презервативе как о надежном методе контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ.
Люди, которые меняли мир
Родился скульптор Григорий Бурлин
Родился 13 февраля 1915 года в селе Горячеводск близ Пятигорска Ставропольского края. В Киргизию приехал в 1947 году.
Творческая судьба его началась уже в зрелом возрасте. Решающую роль в его обращении к скульптуре сыграло знакомство в 1951 году с Ольгой Мануйловой, которая обучила его основам искусства лепки. С 1961 года — член Союза художников СССР.
Автор таких работ, как «Портрет акына Алымкула Усенбаева», «Голова чабана», «Песня из глубины веков», «Портрет пожилого киргиза в тюбетее» и многих других.
Родился профессор Карыпбек Алымкулов
Родился 13 февраля 1938 года. Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики, отличник образования Кыргызской Республики.
Крупный специалист в области силовых электрических машин для электроприводов малой мощности. Разработанные под его руководством электродвигатели общепромышленного, специального и бытового назначения серийно выпускаются более чем на 20 заводах, в том числе и в Кыргызстане.
Свою научную деятельность сочетает с подготовкой научных и инженерных кадров.
Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 20 монографий, автор более 10 изобретений.
Родился кинорежиссер Дооронбек Садырбаев
Родился в 1939 году в селе Апыртан Джалал-Абадской области. Трижды депутат парламента, известный кинорежиссер, народный артист КР.
Автор более 70 хроникально-документальных, 16 художественных фильмов, а также теле- и кинофильмов, 8 книг, более 700 публицистических статей. Снял художественные киноленты «Арман», «Песнь о любви», «Плач волчицы», которые неоднократно отмечались призами международных и всесоюзных фестивалей телевизионного кино. Автор телесериала «Кайран Эл».
«Кыргызтелефильму» присвоено имя кинорежиссера.
В столице улица Баха переименована в улицу Дооронбека Садырбаева.
Умер в 2008 году.