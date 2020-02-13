В Бишкеке 12 февраля снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 10 часов 27 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

в кафе «Бублик» состоится поэтический вечер;

Central Asia Design Hub приглашает на встречу с режиссером Маликом Зенгером;

в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова российские актеры покажут спектакль «Ночь ее откровений». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Жеткинчек, Республиканская, Азаттык, Кулиева, Мидин, Сейил, Жаштык, Дастан, Тендик), «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Садырбаева, Абаданова), отрезки улиц Байтика Баатыра, Кулатова, село Чон-Арык (улицы Кожомкулова, Абдрахманова);

9.00-16.00 — отрезки улиц Горького, Тыныстанова, переулка Ново-Октябрьского;

9.30-11.00 — 10-й микрорайон, 29/1;

9.30-16.00 — отрезки улиц Гоголя, Жумабека, Ибраимова, Семашко;

9.30-13.00 — улица Кольбаева, 24, 24а, 24б, отрезки улицы Киевской, бульвара Эркиндик;

9.30-17.00 — отрезки улиц Гоголя, Жукеева-Пудовкина, Суюмбаева, Московской, Осмонкула, Каширской, Огонбаева, Талинской, переулок Вишневый;

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

11.30-14.00 — 5-й микрорайон, 46, 73, 79-82;

14.30-16.00 — улица Тыныстанова, 2, 4, 5, 6, 4а, 6б, 7а;

15.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Иссык-Куль, Отмок ашуу).

9.00-17.00 — в районе, ограниченном улицами Абдрахманова, Шералиева, Жайыла Баатыра и Чортекова.

У кого намечается той

Искендер Орусбаев

Родился 13 февраля 1968 года в городе Фрунзе. Генеральный консул Кыргызстана в городе Гуанчжоу КНР.

Памятные даты

Всемирный день радио

Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к нему (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио.

В век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире.

Международный день презерватива

Эта дата вошла в мировые календари в 2007 году.

Цель дня — рассказать сексуально-активным людям о презервативе как о надежном методе контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Григорий Бурлин

Фото open.kg. Григорий Бурлин

Родился 13 февраля 1915 года в селе Горячеводск близ Пятигорска Ставропольского края. В Киргизию приехал в 1947 году.

Творческая судьба его началась уже в зрелом возрасте. Решающую роль в его обращении к скульптуре сыграло знакомство в 1951 году с Ольгой Мануйловой, которая обучила его основам искусства лепки. С 1961 года — член Союза художников СССР.

Автор таких работ, как «Портрет акына Алымкула Усенбаева», «Голова чабана», «Песня из глубины веков», «Портрет пожилого киргиза в тюбетее» и многих других.

Родился профессор Карыпбек Алымкулов

Фото из интернета. Карыпбек Алымкулов

Родился 13 февраля 1938 года. Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики, отличник образования Кыргызской Республики.

Крупный специалист в области силовых электрических машин для электроприводов малой мощности. Разработанные под его руководством электродвигатели общепромышленного, специального и бытового назначения серийно выпускаются более чем на 20 заводах, в том числе и в Кыргызстане.

Свою научную деятельность сочетает с подготовкой научных и инженерных кадров.

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 20 монографий, автор более 10 изобретений.

Родился кинорежиссер Дооронбек Садырбаев

Родился в 1939 году в селе Апыртан Джалал-Абадской области. Трижды депутат парламента, известный кинорежиссер, народный артист КР.

Автор более 70 хроникально-документальных, 16 художественных фильмов, а также теле- и кинофильмов, 8 книг, более 700 публицистических статей. Снял художественные киноленты «Арман», «Песнь о любви», «Плач волчицы», которые неоднократно отмечались призами международных и всесоюзных фестивалей телевизионного кино. Автор телесериала «Кайран Эл».

«Кыргызтелефильму» присвоено имя кинорежиссера.

В столице улица Баха переименована в улицу Дооронбека Садырбаева.

Умер в 2008 году.