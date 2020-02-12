Сбежавшую шесть лет назад сестру Садыра Жапарова опять объявили в розыск

Бывший председатель правления банка «Иссык-Куль» Райкуль Жапарова объявлена в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Райкуль Жапарова — родная сестра экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Бывший владелец банка Болот Байкожоев все эти годы пытался добиться справедливости.

По его словам, на Садыра Жапарова еще в 2004 году было заведено уголовное дело по присвоению $400 тысяч инвестбанка «Иссык-Куль».

В Генеральную прокуратуру Болот Байкожоев вновь обратился после апрельских событий 2010 года. Он заявил о рейдерском захвате банка группой лиц во главе с сыном экс-президента Курманбека Бакиева — Максимом Бакиевым.

А сестра лишенного депутатского мандата Садыра Жапарова Райкуль Жапарова, 1966 года рождения, уроженка села Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области, тоже проходит обвиняемой по делу о рейдерском захвате банка. Кроме нее заочно обвинения по этому делу предъявлены сыну экс-президента КР Максиму Бакиеву и его соратникам — председателю совета директоров АУБ Михаилу Наделю и финансовому консультанту Евгению Гуревичу. Обвинения также предъявлены бывшему председателю Нацбанка Марату Алапаеву, его заместителю Кубанычбеку Боконтаеву, а также другим соучастникам. Всем им предъявлены обвинения по статьям 303 (коррупция), 166 (мошенничество) и 183 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК КР.

Райкуль Жапарова сбежала из страны накануне вынесения ей приговора — осенью 2014 года. Ее приговорили к семи годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов. Заочный приговор вынес Октябрьский районный суд Бишкека.

В апреле 2015 гоа сестре Садыра Жапарова и главе «Инвестбанк Иссык-Куль» Райкуль Жапаровой приговор был ужесточен – 10 лет тюрьмы.