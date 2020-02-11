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Общество

Уроженец Оша приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство полицейского в Москве

Московский городской суд приговорил к 18 годам лишения свободы уроженца Оша Нурлана Муратова по делу об убийстве полицейского на станции метро «Курская» в 2018 году. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, присяжные вынесли обвинительный вердикт с оговоркой, что Муратов заслуживает снисхождения. Приговор суда совпал с требованиями прокурора.

Сообщается, что часть наказания осужденный будет отбывать в тюрьме. Также частично удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 3 сентября 2018 года 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Муратова, который, как показалось силовику, был пьян (впоследствии это подтвердилось). Для разбирательства они пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где Муратов выхватил у полицейского пистолет и убил его выстрелом в голову, после чего убежал.

Изначально мужчина категорически отрицал вину, однако потом в материалах дела появилось чистосердечное признание. Позже у Муратова сменился защитник, который заявил, что его подопечный дал обличающие себя показания под давлением, а на самом деле с полицейским не боролся и из пистолета не стрелял.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143286/
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