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Общество

Новый вирус в Китае. Кыргызстанцев просят быть на связи с дипломатами

Более 1,8 тысячи кыргызстанцев обратились в оперативный круглосуточный штаб посольства КР в Китае. Об этом сообщили в МИД КР.

По данным ведомства, штаб был создан в связи с распространением коронавируса в КНР для оказания максимально возможной консульско-правовой и практической помощи кыргызстанцам, находящимся в Китае.

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Отмечается, что посольство в оперативном режиме осуществляет необходимую работу и взаимодействие с государственными и местными органами Китая, дипломатическими миссиями иностранных государств в Пекине. При содействии дипмиссии в Бишкек возвращены 18 кыргызстанских студентов, обучающихся в Ухане.

По данным ведомства, в КНР обучаются более 4 тысяч студентов из Кыргызстана, часть из которых находится в Китае, другая — в Кыргызстане.

При этом отмечается, что часть кыргызстанцев, пребывающих в КНР, не выходит на связь с посольством.

В дипмиссии просят граждан Кыргызстана быть на связи. Связаться с посольством можно по телефонам: +8613260203680, +8613581902801.

За последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 910 человек. При этом выздоровевших уже насчитывается 3 тысячи 301 человек. 

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143124/
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