Как будет развиваться аэропорт «Манас», решат консультанты

Группа консультантов проведет анализ и скажет, по какому пути развития идти аэропорту «Манас». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев.

По его словам, соглашение о сотрудничестве между правительством и Международной финансовой корпорацией (IFC) сейчас находится на последней стадии согласования. Как только оно будет подписано, IFC определит группу консультантов.

«Возможны варианты развития аэропорта «Манас» вместе с региональными аэропортами. Или остальные аэропорты на концессионные деньги будет развивать тот же «Манас». Сегодня речь идет только об анализе», — заключил Женишбек Ногойбаев.

В свою очередь директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев рассказал, почему советником выбрана IFC. Именно этот международный институт предложил соответствующие мнению правительства варианты развития аэропорта «Манас».

«У них были предложения, чтобы взять не только прибыльные аэропорты. Они согласны рассмотреть и остальные. Например, предлагают вместе с «Манасом» развивать еще два или три аэропорта, с аэропортом «Ош» тоже. Но пока этот вопрос решается», — заключил Курманбек Акышев.