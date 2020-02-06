13:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Как будет развиваться аэропорт «Манас», решат консультанты

Группа консультантов проведет анализ и скажет, по какому пути развития идти аэропорту «Манас». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев.

По его словам, соглашение о сотрудничестве между правительством и Международной финансовой корпорацией (IFC) сейчас находится на последней стадии согласования. Как только оно будет подписано, IFC определит группу консультантов.

«Возможны варианты развития аэропорта «Манас» вместе с региональными аэропортами. Или остальные аэропорты на концессионные деньги будет развивать тот же «Манас». Сегодня речь идет только об анализе», — заключил Женишбек Ногойбаев.

В свою очередь директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев рассказал, почему советником выбрана IFC. Именно этот международный институт предложил соответствующие мнению правительства варианты развития аэропорта «Манас».

«У них были предложения, чтобы взять не только прибыльные аэропорты. Они согласны рассмотреть и остальные. Например, предлагают вместе с «Манасом» развивать еще два или три аэропорта, с аэропортом «Ош» тоже. Но пока этот вопрос решается», — заключил Курманбек Акышев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142800/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Решение за акционерами
Масштабы проекта по внешнему управлению в аэропорту «Манас» озвучат через год
Премьер опроверг передачу аэропорта «Манас» в частные руки
Туман рассеялся. Аэропорт «Манас» заработал в штатном режиме
В аэропорту «Манас» из-за тумана задерживают рейсы
Пассажиры рейса Бишкек — Новосибирск встретили Новый год в терминале аэропорта
Инцидент с прокурором Баткена. В аэропорту «Манас» прокомментировали скандал
Задержка рейса Бишкек — Москва. После жалоб в зале вылетов стало теплее
Рейс Бишкек — Москва задержан. Пассажиры ждут вылета в неотапливаемом зале
Вывод $5 миллионов из «Манаса». Мирлан Бегалиев пошел на сделку со следствием
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
6 февраля, четверг
12:35
Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Решение за акционерами Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Решен...
12:32
Как будет развиваться аэропорт «Манас», решат консультанты
12:27
В госведомствах начнут внедрять новые стандарты защиты детей от насилия
12:22
Вице-мэр Бишкека — злой полицейский. Депутат потребовала наказать чиновника
12:20
Масштабы проекта по внешнему управлению в аэропорту «Манас» озвучат через год