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Общество

Масштабы проекта по внешнему управлению в аэропорту «Манас» озвучат через год

В течение 10-12 месяцев будет проведен анализ и подготовлено технико-экономическое обоснование, чтобы определить масштаб проекта по передаче во внешнее управление аэропортов страны. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Центра государственно-частного партнерства Данияр Абдылдаев.

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По его словам, сейчас есть необходимость в улучшении инфраструктуры аэропортов в Кыргызстане. В 2014 году была попытка привлечь инвестора, но она не была успешной. Поэтому в 2019-м создана рабочая группа. Именно она к концу года определила советником Международную финансовую корпорацию (IFC).

«Механизм ГЧП максимально защищает интересы государства. Частный инвестор лишь на определенный срок использует объекты, а потом передает обновленное оборудование и инфраструктуру государству. Применение ГЧП в аэропортах — международная практика. Речи не идет о том, что аэропорт передают в частные руки», — заключил Данияр Абдылдаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142793/
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