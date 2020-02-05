Кыргызстанский фильм «Селкинчек» покажут на кинофестивалях в Гонконге и Мюнхене

Короткометражный фильм «Селкинчек» («Качели») Самары Сагынбаевой покажут на международных кинофестивалях в Гонконге и Мюнхене. Об этом сообщили в департаменте кинематографии Кыргызстана.

По его данным, лента отобрана в программу «Новые силы Азии» XXV Международного кинофестиваля в Гонконге, который пройдет с 26 февраля по 6 марта.

Фильм также включен в программу XXI Международного кинофестиваля короткометражных фильмов в Мюнхене Bunter Hund, который состоится 5-8 марта.

Картина — о пожилом и честном трудяге Болоте, который работает кочегаром в сельской школе. Однажды в его доме заканчивается уголь и жена уговаривает его, чтобы он украл школьный уголь, несмотря на его малый запас.