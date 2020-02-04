Кайыргуль Урумканова призывает журналистов объединиться против DDoS-атак

Интернет-изданиям, подвергшимся DDoS-атакам, следует написать коллективное письмо в Совет безопасности Кыргызстана. Об этом 24.kg сказала гендиректор интернет-телеканала Govori.tv Кайыргуль Урумканова.

По ее словам, сегодня утром их редакция не смогла опубликовать ни одну новость. Разработчики сайта пояснили, что со вчерашнего вечера на ресурс было совершено множество бесперерывных запросов. Они регистрировались со стороны России и США.

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«Мы поменяли все пароли, думаю, что это звенья одной цепи. Я сейчас призываю все редакции, которые подверглись DDoS-атакам, объединиться и написать коллективное письмо в Совет безопасности. Раз уж МВД не рассматривает этот вопрос и говорит, что нет заявлений, давайте просто создадим прецедент — вот заявление, а теперь будете рассматривать или нет? Может, в год цифровизации и рассмотрят, чтобы не допускать у нас в стране такого рода атаки», — сказала Кайыргуль Урумканова.

Напомним, ранее несколько медиаресурсов Кыргызстана подверглись массированным DDoS-атакам. Тогда депутат Дастан Бекешев призвал расследовать эти случаи. Однако МВД заявило, что не будет проводить расследование по фактам DDoS-атак на информационные сайты, потому что заявлений от руководства СМИ в правоохранительные органы не поступало.