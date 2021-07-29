Минкультуры разработало Концепцию информационной политики на 2021-2025 годы. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, «концепция представляет собой совокупность взглядов, принципов, подходов, выработанных совместными усилиями представителей государственных органов и медиасообщества для обеспечения информационного суверенитета страны, формирования благоприятной среды для развития медиа, обеспечения свободы слова и доступа к информации».

Документ является рамочным и определяет приоритеты, задачи, механизмы и ключевые действия реализации информационной политики республики.

«Концепция формирует основу для принятия нормативных правовых актов, определяет основные направления деятельности органов государственного управления и местного самоуправления в их взаимодействии с медиа в целях формирования информационного суверенитета страны, обеспечения свободы слова и доступа к информации», — отмечается в документе.

В ведомстве добавили, что информационная политика государства включает три основных направления: