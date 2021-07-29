Минкультуры разработало Концепцию информационной политики на 2021-2025 годы. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.
Как отмечается в справке-обосновании, «концепция представляет собой совокупность взглядов, принципов, подходов, выработанных совместными усилиями представителей государственных органов и медиасообщества для обеспечения информационного суверенитета страны, формирования благоприятной среды для развития медиа, обеспечения свободы слова и доступа к информации».
Документ является рамочным и определяет приоритеты, задачи, механизмы и ключевые действия реализации информационной политики республики.
«Концепция формирует основу для принятия нормативных правовых актов, определяет основные направления деятельности органов государственного управления и местного самоуправления в их взаимодействии с медиа в целях формирования информационного суверенитета страны, обеспечения свободы слова и доступа к информации», — отмечается в документе.
В ведомстве добавили, что информационная политика государства включает три основных направления:
- развитие медийной политики, направленной на создание условий для развития медиасферы, обеспечения свободы слова, доступа к информации в соответствии с международными стандартами;
- развитие информационной инфраструктуры (обеспечение всеобщего широкополосного доступа в интернет; создание сети магистральных волоконно-оптических линий связи с трансграничными выходами и разветвленной сети волоконно-оптических линий связи, охватывающих все регионы страны; развитие мобильного интернета; обеспечение «шаговой» доступности пользователей к услугам электросвязи/ИКТ; обеспечение приемлемого в ценовом отношении доступа к услугам электросвязи/ИКТ) и цифровых навыков у населения;
- обеспечение информационной безопасности (защита интересов личности, общества и государства в информационной сфере, создание эффективной национальной системы обеспечения информационной безопасности и противодействие угрозам).