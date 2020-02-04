В Кыргызстане создадут общестрановую сеть экологического мониторинга. Об этом на презентации ОФ «Институт экологических решений» сообщила глава организации Наталья Слепченко.

Она напомнила, что Бишкек за последние 100 дней 57 раз находился в топ-10 самых загрязненных городов в мировом рейтинге по индексу качества воздуха AirVisual.

Наталья Слепченко добавила, что в то же время информации о ситуации в других городах страны практически нет.

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«Мы решили создать сеть общественного мониторинга по всей стране. В партнерстве с AirVisual установим мониторы в 11 городах, в частности в Канте, Кара-Балте, Чолпон-Ате. Данные с них отобразят на мировой карте, что позволит включить их в ежегодный мировой отчет», — сказала она.

Кроме того, фонд займется и мониторингом качества поверхностных вод. Уже есть оборудование для проведения анализа по 18 показателям.

«На основании мониторинга будем предоставлять полугодовой и годовые отчеты качества поверхностных вод», — отметила Наталья Слепченко.

Кроме того, в приоритете у фонда контроль качества питьевой воды, мониторинг шумового загрязнения и регулярные замеры радиационного загрязнения.

«В итоге мы планируем создать единую экологическую карту, на которой будут отображаться все данные онлайн. Они будут доступны всем заинтересованным сторонам: населению, государственным и неправительственным организациям», — сказала глава ОФ.

Наталья Слепченко добавила, что основная цель фонда — выработка практических решений в сфере улучшения экологии, их реализация совместно с экспертным экосообществом, органами местной и государственной власти, а также всеми организациями, заинтересованными в сохранении уникальной природы Кыргызстана и восстановлении благоприятной среды.

«Наша организация является медийной, экспертной, дискуссионной площадкой, формирующей информационную экологическую повестку в Кыргызстане. Фонд создан в конце 2019 года», — уточнила Наталья Слепченко.