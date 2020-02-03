Определена дата рассмотрения апелляции по делу экс-мэров Бишкека

Бишкекский городской суд назначил дату заседания по апелляционным жалобам адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров. Об этом 24.kg сообщил Сергей Слесарев, защищающий бывших градоначальников Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова.

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По его словам, заседание назначили на 7 февраля.

«Я буду настаивать на невиновности подзащитных. Доказательная база отсутствует», — отметил он.

Напомним, Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.