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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Определена дата рассмотрения апелляции по делу экс-мэров Бишкека

Бишкекский городской суд назначил дату заседания по апелляционным жалобам адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров. Об этом 24.kg сообщил Сергей Слесарев, защищающий бывших градоначальников Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова.

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Дело Кубанычбека Кулматова

По его словам, заседание назначили на 7 февраля.

«Я буду настаивать на невиновности подзащитных. Доказательная база отсутствует», — отметил он.

Напомним, Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142457/
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