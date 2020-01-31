Детский сад, где рухнул потолок, отремонтируют

Детский сад № 31, где рухнул потолок, капитально отремонтируют, а конструкции усилят. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, решение принято комиссией на основании заключения Института сейсмостойкого строительства. Специалисты пришли к выводу, что сносить здание нет необходимости.

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В мэрии отметили, что дошкольное учреждение приведут в порядок в течение года. Средства на ремонт выделят из городского бюджета.

Кроме того, мэрия Бишкека ждет заключение института по школе-гимназии № 75, здание которой находится в аварийном состоянии. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

«Заявку районный центр образования уже подал. В течение 10-14 дней заключение будет готово. На его основании примем решение о сносе, закрытии или проведении капитального ремонта», — отметил он.

Напомним, что потолок обвалился в детсаду в ночь с 25 на 26 ноября. В здании никого не было. Вопрос о необходимости сноса здания школы № 75 подняли депутаты БГК в октябре. Они заметили, что в ней небезопасно продолжать учебный процесс. Здание сдано в эксплуатацию в 1960 году, и с того времени в школе ни разу не проводился капитальный ремонт. Пока вопрос дальнейшей эксплуатации или сноса решается, муниципалитет провел конкурс на разработку проекта нового здания.