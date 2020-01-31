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Общество

Посол Великобритании накормил постояльцев центра «Коломто» горячим супом

Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт совместно с волонтерами Красного Полумесяца и управлением социального развития мэрии Бишкека покормил постояльцев муниципального центра «Коломто» горячим гороховым супом.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, Чарльз Гарретт участвует в доброй акции не первый раз. Ранее он посетил приют для бездомных Октябрьского района. Акция проводится один раз в неделю и продлится до апреля 2020 года.

«Постоянно в «Коломто» находятся 75 бездомных, ночует же примерно 30 человек, их привозят сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Некоторые из них знают адрес и приходят сами за помощью. В этом приюте можно переночевать, поесть горячее, пройти медосмотр и первичную санобработку, а также принять душ и постирать одежду в прачечной. Если одежды нет — выдадим», — отмечают в мэрии.

Из городского бюджета на содержание муниципального учреждения «Коломто» выделяется около 6 миллионов 400 тысяч сомов в год.

Тем, кто хочет оказать помощь бездомным, муниципалитет напоминает адреса убежищ временного содержания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142201/
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