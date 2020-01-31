Высшее образование реформируют, чтобы выпускники стали нужными на рынке труда

Выпускники Кыргызстана должны быть востребованы на рынках труда. Об этом на круглом столе, посвященном Национальной системе квалификации, заявил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

По его словам, главная задача системы образования — дать выпускникам учебных заведений такие навыки и компетенции, чтобы они были востребованы на рынках труда, в том числе мировом.

«Содержание образования должно формироваться с учетом требований потребителей: общество, государство, рынок труда, мировое сообщество. Поэтому мы должны давать выпускникам знания, умения, профессиональные и так называемые мягкие навыки: умение критически мыслить, умение к обучению, потому что все знания стареют, умение продавать себя на рынке труда. Для этого поменять подходы, методику, инфраструктуру, содержание образования», — отметил он.

Если раньше давали чисто фундаментальные знания, то сегодня необходимо думать, как их можно проецировать грамотно при решении отраслевых задач. Нурлан Омуров

Нурлан Омуров добавил, что учебное заведение, прежде чем формировать перечень дисциплин, должно выявить результат образования. Здесь важно взаимодействовать с потенциальными работодателями.

«Например, человек поступает на специальность инженера-энергетика. У вуза должно быть четкое понимание, какие требования к навыкам и знаниям есть у работодателя, и на основании этого разрабатывать программу», — отметил он.

При новом подходе, считают в ведомстве, выпускник не только будет иметь диплом об образовании, но и получит необходимую квалификацию для рынка труда.

Заместитель министра добавил, что концепция Национальной системы квалификации утверждена правительством. Сейчас перед ведомством стоит задача разработать национальную рамку квалификации, отраслевые/секторальные рамки, профессиональные и государственные образовательные стандарты и процедуры их признания, системы оценивания.