Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план занятости до 2030 года

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении Программы развития рынка труда и содействия занятости населения «Эл Дөөлөтү — Эмгек» до 2030 года.

Проект разработан в рамках реализации указа президента «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации» от 29 января 2021 года. Документ направлен на развитие внутреннего рынка труда, расширение возможностей занятости населения и снижение трудовой миграции.

Согласно проекту, предлагается утвердить саму программу, план мероприятий по ее реализации, формат оценки ресурсной стоимости, а также матрицу индикаторов мониторинга и оценки эффективности до 2030 года.

Программа будет реализовываться в пределах утвержденной штатной численности министерств и ведомств, а также за счет средств республиканского бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

Министерствам и административным ведомствам поручается обеспечить своевременное исполнение плана мероприятий и достижение установленных показателей. Министерство труда, социального обеспечения и миграции будет аккумулировать и направлять полугодовые отчеты о ходе реализации программы в администрацию президента.

 
