Россия и Кыргызстан могут взаимно признать квалификацию рабочих из стран ЕАЭС

Эксперты России и Кыргызстана обсудили вопрос взаимного признания квалификаций граждан из стран Евразийского экономического союза.

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Уточняется, что в формате онлайн прошла встреча представителей Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР и Национального агентства развития квалификаций РФ.

Генеральный директор агентства Артем Шадрин рассказал о развитии национальной системы квалификаций в России, функциях и задачах ведомства, а также взаимодействии с госорганами в других странах ЕАЭС.

Кроме того, эксперты обсудили актуальные вопросы для рынка труда Кыргызстана, нормирования труда, взаимного признания квалификаций граждан стран – участниц Евразийского экономического союза. Стороны также обсудили вопросы о развитии и возможной взаимной интеграции цифровых сервисов двух стран, возможность создания клиентоцентричных сервисов, направленных на развитие рынка труда и разработку дорожной карты взаимодействия.