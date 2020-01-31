Сотрудника наказали, а он не работает уже 10 лет. Пояснение чиновников

Министерство труда и социального развития объяснило, как в приказе главы ведомства Улугбека Кочкорова о дисциплинарном взыскании появился чиновник, уволенный 10 лет назад.

Произошла техническая ошибка, отмечают в ведомстве. «Сотрудник отдела по управлению человеческими ресурсами технически включил в список бывшего работника. Приказ исправлен», — сказали в министерстве.

Отметим, что это уже не первый раз, когда глава профильного ведомства выносит спорные распоряжения. В начале месяца Министерство труда и социального развития проиграло суд экс-директору Бишкекского социального стационарного учреждения Эркингуль Абдылдаевой. Юристы смогли доказать в суде, что она была уволена незаконно. А решение министра об увольнении чиновницы необоснованно и принято с нарушениями.