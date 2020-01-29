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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Еще шесть студентов, прибывших из Китая, помещены в карантин

Еще шесть студентов, прибывших в Кыргызстан из Китая, помещены в боксированные палаты территориальной больницы Московского района. Об этом 24.kg сообщил начальник эпидуправления департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Абдыкадыр Жороев.

По его словам, студенты приехали через контрольно-пропускной пункт «Акжол».

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«При опросе на санитарно-карантинном пункте Минздрава они сообщили, что обучались в Китае. По их словам, приехали через Новосибирск (Россия). Они прошли медицинский контроль, клинических симптомов никаких не было. Но они сказали, что были в контакте с людьми, имеющими признаки ОРВИ. По этим показаниям мы посчитали необходимым взять их под контроль в течение инкубационного периода», — сообщил он.

Напомним, что ранее в Кыргызстан вернулись шесть студентов, обучающихся в Китае. Они находятся в территориальной больнице Иссык-Атинского района.

В Министерстве здравоохранения отметили, что на 29 января 2020 года эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабильная, подтвержденных случаев коронавируса нет.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека. На сегодня число погибших от нового коронавируса в КНР выросло до 131 человека.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141998/
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