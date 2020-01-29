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Общество

#REакция в Бишкеке. Ответ аппарата президента: Борьба с коррупцией продолжается

Инициаторы митинга #REакция получили ответ на требования, которые были переданы властям. Об этом 24.kg сообщили гражданские активисты.

Письмо за подписью заведующего отделом правового обеспечения аппарата президента Улана Абилова получено спустя два месяца после проведения #REакции.

«Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений в деятельности главы государства Сооронбая Жээнбекова... Согласно данным, полученным от представителей правоохранительных органов республики, по результатам проверок указанных журналистских расследований в настоящее время возбужден ряд дел досудебного производства», — говорится в официальном ответе Улана Абилова.

25 ноября 2019 года в Бишкеке прошел первый митинг против коррупции с хештегом #REакция. Горожане собрались у памятника героям Апрельской революции и пешим маршем прошли к «Белому дому». Всего в акции протеста, по разным оценкам, участвовали около 1,5 тысячи человек. На следующий день организаторы акции передали требования в «Белый дом». Среди прочего активисты просили президента принять меры по факту вывода из страны миллионов долларов и привлечь к ответственности экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

В официальном ответе аппарата главы государства отмечается, что по фактам выведения из республики миллионов долларов ведутся расследования, борьба с коррупцией будет продолжена. Однако Улан Абилов не ответил на требования митингующих о Райымбеке Матраимове.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141945/
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