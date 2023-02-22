Законопроект о противодействии коррупции требует доработки. Много противоречий

Проект закона о противодействии коррупции требует тщательной доработки из-за внутренних противоречий и несоответствия требованиям действующего законодательства Кыргызстана. К такому выводу пришли юристы правовой клиники «Адилет», проанализировав документ.

Юристы отмечают, что законопроект значительно отличается от действующей редакции Закона «О противодействии коррупции». В частности расширен перечень субъектов коррупционных правонарушений и системы мер по предупреждению коррупции, определены уполномоченные органы с основными направлениями деятельности по противодействию коррупции, в том числе уполномоченного органа по предупреждению коррупции.

Отдельной главой предусмотрена процедура проведения антикоррупционной экспертизы (проектов) нормативных правовых актов.

Документ содержит нормы, предусматривающие защиту лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях (гарантии, меры безопасности и государственной защиты). Определены меры по устранению последствий коррупционного правонарушения, в том числе предлагается предусмотреть ответственность юридического лица, причастного к совершению коррупционного правонарушения.

Но при этом ряд правовых норм проекта вступают в противоречие с действующим законодательством Кыргызстана.

Есть противоречия с Конституцией, запрещающей установление ограничений на уровне нормативных правовых актов. Имеются противоречия с положениями Кодекса КР о правонарушениях и Уголовным кодексом КР. Они не содержат классификацию таких преступлений, как коррупционные правонарушения, и, соответственно, не предусматривается ответственность за них. Предлагаемая редакция законопроекта не синхронизируется с действующим законодательством страны.

Некоторые положения законопроекта дублируют положения других законов. Это может привести к противоречиям и коллизиям.

«На наш взгляд, процедура общественного обсуждения была недостаточной. Законопроект требовал более широкого обсуждения, например проведения круглых столов, встреч с заинтересованным кругом гражданского сообщества, бизнеса и представителей уязвимых слоев общества», — отмечают в клинике «Адилет».