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Общество

Айбек Джунушалиев сократил антикоррупционное подразделение в мэрии Бишкека

В мэрии Бишкека сократили антикоррупционный сектор. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, это связано с приведением численности сотрудников в соответствие с законодательством.

«У нас одна штатная единица — уполномоченный по противодействию коррупции», — отметили чиновники.

Напомним, ранее глава города Айбек Джунушалиев заявил, что внесет на рассмотрение БГК новую структуру мэрии вместе с новой программой социально-экономического развития столицы. Последнюю муниципалитет должен представить в течение трех месяцев после выборов градоначальника. Айбека Джунушалиева избрали 26 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212164/
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