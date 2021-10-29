Айбек Джунушалиев сократил антикоррупционное подразделение в мэрии Бишкека

В мэрии Бишкека сократили антикоррупционный сектор. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, это связано с приведением численности сотрудников в соответствие с законодательством.

«У нас одна штатная единица — уполномоченный по противодействию коррупции», — отметили чиновники.

Напомним, ранее глава города Айбек Джунушалиев заявил, что внесет на рассмотрение БГК новую структуру мэрии вместе с новой программой социально-экономического развития столицы. Последнюю муниципалитет должен представить в течение трех месяцев после выборов градоначальника. Айбека Джунушалиева избрали 26 августа.