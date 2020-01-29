Выборы—2020. У Жанара Акаева нет новой партии

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев, анонсировавший создание новой политической партии, слукавил. Стало известно, что на выборы—2020 он идет в составе Кыргызской либерально-демократической партии, созданной еще в 2011 году.

Лидер партии Сейтек Качкынбаев сообщил пользователям соцсетей, что Жанар Акаев будет участвовать в парламентских выборах от Кыргызской либерально-демократической партии. Презентацию политорганизации депутат и соратники намерены провести в Бишкеке 2 февраля.

Ранее депутат сообщил, что членами нового политобъединения уже стали молодые и прогрессивные люди. В их числе экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров. Название партии он не озвучил.