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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы—2020. У Жанара Акаева нет новой партии

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев, анонсировавший создание новой политической партии, слукавил. Стало известно, что на выборы—2020 он идет в составе Кыргызской либерально-демократической партии, созданной еще в 2011 году.

Лидер партии Сейтек Качкынбаев сообщил пользователям соцсетей, что Жанар Акаев будет участвовать в парламентских выборах от Кыргызской либерально-демократической партии. Презентацию политорганизации депутат и соратники намерены провести в Бишкеке 2 февраля.

Ранее депутат сообщил, что членами нового политобъединения уже стали молодые и прогрессивные люди. В их числе экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров. Название партии он не озвучил.

Жанар Акаев был пресс-секретарем бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. В 2015 году он баллотировался в ЖК от списка СДПК. В 2017-м его исключили из фракции.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141889/
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