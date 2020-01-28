Суд вернул иск участников митинга в поддержку Баткена к Женишу Разакову

Первомайский районный суд вернул иск журналиста Канышай Мамыркуловой и активиста Самата Алиева к вице-премьер-министру Женишу Разакову. Об этом 24.kg сообщили в суде.

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Уточняется, что, согласно Гражданско-процессуальному кодексу, исковое заявление должно подаваться по месту жительства ответчика, а не по месту его работы.

В суде также объяснили, что истцы не указали в документах, какие именно слова Жениша Разакова задели их честь, достоинство и деловую репутацию, не заверили их нотариально или не приобщили к делу оригинал слов. Кроме того, иск подлежит возврату, если заявители не оплатили государственную пошлину.

Напомним, 15 января в Бишкеке прошел митинг в поддержку Баткена, где участники потребовали отставки Жениша Разакова из-за отсутствия доверия к нему. Вице-премьер-министр опроверг все обвинения и заявил, что люди вышли на митинг за деньги. Двое участников митинга подали иск к Женишу Разакову. Они требовали опровержения от чиновника. Каждый из них также просил присудить по 5 миллионов сомов в качестве компенсации.