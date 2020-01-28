18:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Суд вернул иск участников митинга в поддержку Баткена к Женишу Разакову

Первомайский районный суд вернул иск журналиста Канышай Мамыркуловой и активиста Самата Алиева к вице-премьер-министру Женишу Разакову. Об этом 24.kg сообщили в суде.

Читайте по теме
В суд на Жениша Разакова подали участники митинга в поддержку Баткена

Уточняется, что, согласно Гражданско-процессуальному кодексу, исковое заявление должно подаваться по месту жительства ответчика, а не по месту его работы.

В суде также объяснили, что истцы не указали в документах, какие именно слова Жениша Разакова задели их честь, достоинство и деловую репутацию, не заверили их нотариально или не приобщили к делу оригинал слов. Кроме того, иск подлежит возврату, если заявители не оплатили государственную пошлину.

Напомним, 15 января в Бишкеке прошел митинг в поддержку Баткена, где участники потребовали отставки Жениша Разакова из-за отсутствия доверия к нему. Вице-премьер-министр опроверг все обвинения и заявил, что люди вышли на митинг за деньги. Двое участников митинга подали иск к  Женишу Разакову. Они требовали опровержения от чиновника. Каждый из них также просил присудить по 5 миллионов сомов в качестве компенсации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141868/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
Суды первой инстанции перегружены делами. Что предлагает депутат
Жениш Разаков не собирается подавать в отставку и готов судиться с митингующими
В суд на Жениша Разакова подали участники митинга в поддержку Баткена
Сотрудники лицея «Сапат» просят у властей Кыргызстана политического убежища
В Кыргызстане суды присяжных начнут работать с 2025 года
Жениш Разаков: Заявление Клары Сооронкуловой о подлоге заключения беспочвенно
Суд признал необоснованным увольнение Алексея Петрушевского
Суд над экс-мэрами. Дело против главы Бишкекглавархитектуры просят прекратить
В СИЗО ГКНБ находится бизнесмен. Адвокаты утверждают, что дело сфабриковано
Ограничение в переводах. Кыргызстан поднимет вопрос на уровне президентов ЕАЭС
Популярные новости
Новый вирус в&nbsp;Китае. В&nbsp;соцсетях распространяют фейки о&nbsp;зараженных в&nbsp;Кыргызстане Новый вирус в Китае. В соцсетях распространяют фейки о зараженных в Кыргызстане
24.kg не&nbsp;обладает доказательствами о&nbsp;причастности Матраимовых к&nbsp;контрабанде 24.kg не обладает доказательствами о причастности Матраимовых к контрабанде
В&nbsp;Бишкеке мужчина напал на&nbsp;женщину с&nbsp;ребенком. Милиция проверяет сообщение В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение
Без паники. Информация о&nbsp;случае коронавируса в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; ложь Без паники. Информация о случае коронавируса в Кыргызстане — ложь
Бизнес
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
28 января, вторник
18:16
В Кыргызстане ищут национального оператора системы транзитных перевозок В Кыргызстане ищут национального оператора системы тран...
18:15
Топ-11 наивных вопросов про коронавирус, которые задают люди
18:01
Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
17:32
Поправки о снижении избирательного порога застряли в профильном комитете
17:26
Суд вернул иск участников митинга в поддержку Баткена к Женишу Разакову