В США мужчину оштрафовали за скелет на пассажирском сиденье

В американском штате Аризона полиция оштрафовала водителя, который поместил в машину одетый скелет. Таким образом мужчина хотел схитрить и проехать по специальной полосе для водителей с пассажирами. Об этом сообщает Управление общественной безопасности Аризоны в Twitter.

По их данным, 62-летний американец разместил скелет на переднем сиденье авто, одел его в шапочку и обернул марлей.

«Думаете, что можете двигаться по полосе для водителей с пассажирами со скелетом на переднем сиденье? Это смертельная ошибка», — написали в управлении.