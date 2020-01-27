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Общество

В США мужчину оштрафовали за скелет на пассажирском сиденье

В американском штате Аризона полиция оштрафовала водителя, который поместил в машину одетый скелет. Таким образом мужчина хотел схитрить и проехать по специальной полосе для водителей с пассажирами. Об этом сообщает Управление общественной безопасности Аризоны в Twitter.

По их данным, 62-летний американец разместил скелет на переднем сиденье авто, одел его в шапочку и обернул марлей.

«Думаете, что можете двигаться по полосе для водителей с пассажирами со скелетом на переднем сиденье? Это смертельная ошибка», — написали в управлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141712/
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