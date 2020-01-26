Азамат Бекмурат уулу о требованиях Microsoft и о том, как стать успешным в IT

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Азамат Бекмурат уулу работает на позиции Software Engineer (инженер-программист) в крупнейшей транснациональной компании Microsoft. В последнее время он занят разработкой сервиса сохранения информации в облаке. Кыргызстанец намерен продолжить свою деятельность в направлении Cloud Storage и попробовать силы в других IT-компаниях, таких как Google или Amazon.

Азамат рассказал 24.kg о своем пути до Microsoft.

— Азамат, трудно было устроиться в такую ведущую и крупную компанию?

— Естественно, очень много желающих устроиться в Microsoft, поэтому жесткий отбор. Я к интервью готовился полгода.

Первый тур прошел по телефону. Мне дали час на решение пару технических проблем. На второй тур меня пригласили в офис компании. С 8.00 до 17.00 я провел 5-6 интервью. На каждом решал задания, в основном были технические вопросы. А в конце проверяли, смогу ли я работать в команде.

Основные требования компании — это образование и опыт в сфере информационных технологий, способность решать технические задачи и проблемы, умение работать в команде.

Офис расположен в городе Сиэтле, который называют Сloud city, так как здесь находятся мировые топовые компании, создавшие этот сервис (Amazon, Microsoft, Google).

Фото героя публикации. Город Сиэтл

— Какие у вас обязанности в компании и возможности?

— Сейчас я работаю на позиции Software Engineer II. Разрабатываем сервис для хранения информации в облаках.

У нас нет рабочего графика, главное — результат.

Компания всячески поддерживает своих сотрудников, предоставляя хороший соцпакет: общая и семейная медицинские страховки, транспорт, акции и бонусы, финансирование расходов на спортивные тренировки и поддержка связи со службой иммиграции. Одним словом, все проблемы компания берет на себя, сотруднику остается только работать.

— Много кыргызстанцев работают в крупных IT-компаниях и ценятся ли наши соотечественники?

— В Мicrosoft работают 10 кыргызстанцев. Да, есть еще наши в Google, Amazon. По субботам все вместе играем в футбол. Все профессионалы своего дела, но по сравнению с другими нас мало, поэтому трудно особо отметить.

— Когда вы стали интересоваться IT-сферой?

— Можно сказать, что это заслуга бабушки. Мои родители врачи. Из-за их занятости со мной и сестренкой больше времени проводила бабушка, водила на разные кружки и направляла нас своими советами. В седьмом классе она меня записала в секцию компьютерной грамотности и программирования. С тех пор я увлекся компьютерными технологиями. В 11-м классе занял первое место в республиканской олимпиаде по информатике.

Когда поступил в Кыргызско-Российский Славянский университет, выбрал профессию программиста.

— Когда решили уехать в Америку?

— В студенческие годы в центре Education USA готовился к тестам SAT, TOEFL и выиграл грант программы Opportunity Grant, который оказал мне поддержку по подготовке документов, сдаче тестов и оплатил авиабилеты.

У меня была цель — учиться в США.

Я поступил в Seattle Central Community College в Сиэтле. До отъезда в США успел получить диплом КРСУ.

— С какими трудностями столкнулись в штатах? Быстро ли привыкли?

— Конечно, для меня все было новое. В первую очередь трудности возникли с языком, несмотря на хорошее знание английского, выяснилось, что я его совсем не понимаю. Очень скучал по родине, поэтому в США начал говорит на кыргызском и слушать кыргызские песни. По сравнению с другими городами США в Сиэтле мало кыргызов, нет национальной кухни. Но были ребята, которые меня поддержали, помогали советами. Благодаря им в течение года привык.

— Чего вам не хватает в США? Часто ли приезжаете в Кыргызстан?

— В Кыргызстан приезжаю 1-2 раза в год. В Америке мне не хватает моей семьи.

Фото героя публикации

— До того как устроились в Microsoft, кем работали?

— В студенческие годы подрабатывал репетитором по математике, физике и информатике. Затем год проработал в мэрии города Сиэтла. После устроился программистом в страховую компанию, где набрался много опыта и узнал местную working culture.

— Что можете посоветовать молодежи и соотечественникам, которые интересуются IT-сферой?

— Сейчас через интернет можно получить доступ ко многим учебным ресурсам. Много различных обучающих сайтов.

Фото героя публикации. С соотечественниками.

Наша профессия требует постоянного поиска новых знаний, поэтому не только новички, но и опытные программисты непрерывно учатся.

Кроме знаний, надо еще получить опыт. Выберите интересующее направление и поработайте в проектах по вашей теме. Могу предложить сайт github, где много open source проектов. Параллельно нужно стажироваться в разных компаниях. В Бишкеке есть организация Neobis, которая помогает студентам получить опыт.