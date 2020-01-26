18:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

27 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 0.00-5.00 — жилмассивы «Келечек» (западная сторона), «Мурас Ордо»;
  • 9.00-17.00 — улица Кольбаева, 4, 6, 8, 12/1, 14а, 16, 18а, жилмассив «Учкун-2», отрезки проспекта Чуй, улиц Ганди, Акиева, Тыныстанова, Медерова;
  • 9.30-11.00 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева);
  • 11.00-13.00 — село Орто-Сай (улицы Карбоз уулу, Асанбаева, переулок Лесхозный);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Джамгерчинова, Садыгалиева, Дэн Сяопина, Патриса Лумумбы, Манаса, Тоголока Молдо, Боконбаева, Керимбекова, Саадаева;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Айни, 3-я линия, 2-я линия, Жунусалиева, переулка Сибирского;
  • 10.00-18.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Хивинской.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Горького, Чугуева, Панфилова, Логвиненко, Первомайская), Лебединовка (улица Чапаева, проспект Ленина, 25, 27б), Маевка (улицы Виноградная, Ала-Арчинская, Школьная, Южная, Карасуйская);
  • 00.00-05.00 — села Мраморное, Озерное, Рассвет, Карла Маркса (улицы Панфилова, Ленина, Киевская, Садовая, Горького);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Московская, Ленина, Советская, Киевская, переулки Зеленый, Ленина, Западный), села Новопавловка (улицы Садовая, Почтовая, Советская, Лавровых, Восточная, Гагарина, Фрунзе, Заводская), Фрунзе (улицы Береговая, Ново-Садовая, Юбилейная, Фрунзенская, Садовая);
  • 10.00-15.00 — село Камышановка (улицы Комсомольская, Карасуйская, Белинского, Школьная, Больничная, Восточная, Чуйская, Спортивная, Фрунзе, Пионерская, Мира, Западная, Молодежная);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Абрикосовая, Парковая, Гагарина, переулок Мирный, 2-й микрорайон, 1-3, 7-9, 9а, 12-15), село Новопокровка (улицы Гагарина, Лермонтова, Пионерская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141565/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
24 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 января: где в регионах отключат свет
ОсОО «Электросила» опровергает, что задолжало за свет 17,7 миллиона сомов
29 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала
Измена на&nbsp;стадионе. Эквадорец прославился на&nbsp;весь мир поцелуем с&nbsp;любовницей Измена на стадионе. Эквадорец прославился на весь мир поцелуем с любовницей
Канатбек Азиз рассказал, почему решил защищать семью Матраимовых Канатбек Азиз рассказал, почему решил защищать семью Матраимовых
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
26 января, воскресенье
18:30
27 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет 27 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:16
В Бишкеке Toyota протаранила четыре легковушки. Есть пострадавшие
16:00
Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины на разметке пешеходного перехода
15:00
Мгновения жизни. Зимний Бишкек и ночной Ош
14:34
Новый вирус в Китае. Скончались уже 56 человек, заразились — более 2 тысяч