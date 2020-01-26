27 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

0.00-5.00 — жилмассивы «Келечек» (западная сторона), «Мурас Ордо»;

9.00-17.00 — улица Кольбаева, 4, 6, 8, 12/1, 14а, 16, 18а, жилмассив «Учкун-2», отрезки проспекта Чуй, улиц Ганди, Акиева, Тыныстанова, Медерова;

9.30-11.00 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева);

11.00-13.00 — село Орто-Сай (улицы Карбоз уулу, Асанбаева, переулок Лесхозный);

9.30-17.00 — отрезки улиц Джамгерчинова, Садыгалиева, Дэн Сяопина, Патриса Лумумбы, Манаса, Тоголока Молдо, Боконбаева, Керимбекова, Саадаева;

9.30-18.00 — отрезки улиц Айни, 3-я линия, 2-я линия, Жунусалиева, переулка Сибирского;

10.00-18.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой;

13.00-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Хивинской.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Горького, Чугуева, Панфилова, Логвиненко, Первомайская), Лебединовка (улица Чапаева, проспект Ленина, 25, 27б), Маевка (улицы Виноградная, Ала-Арчинская, Школьная, Южная, Карасуйская);

00.00-05.00 — села Мраморное, Озерное, Рассвет, Карла Маркса (улицы Панфилова, Ленина, Киевская, Садовая, Горького);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Московская, Ленина, Советская, Киевская, переулки Зеленый, Ленина, Западный), села Новопавловка (улицы Садовая, Почтовая, Советская, Лавровых, Восточная, Гагарина, Фрунзе, Заводская), Фрунзе (улицы Береговая, Ново-Садовая, Юбилейная, Фрунзенская, Садовая);

10.00-15.00 — село Камышановка (улицы Комсомольская, Карасуйская, Белинского, Школьная, Больничная, Восточная, Чуйская, Спортивная, Фрунзе, Пионерская, Мира, Западная, Молодежная);

Кантский РЭС