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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Таджикистан временно прекратил авиасообщение с Китаем

Таджикистан и Китай связывали четыре авиарейса в неделю — по маршруту Душанбе — Урумчи. Их выполняли таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» и китайская South China Airlines по два рейса каждая. Об этом сообщил портал Asia-Plus.

«Сомон Эйр» отменила рейсы по маршруту Душанбе — Урумчи до 4 февраля, а из Урумчи в Душанбе — до 5 февраля.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что ежегодно в это время авиакомпания не летает в КНР из-за празднования там Нового года.

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Между тем в пресс-службе международного аэропорта Душанбе заявили, что также отменили два рейса в Урумчи, выполняемых еженедельно китайской South China Airlines: она приостановила полеты в РТ до февраля.

«Пока мы точно не знаем, с чем связана отмена рейсов: из-за распространения коронавируса или же праздника, который отмечается в Китае 25 января», — сказали в пресс-службе.

Ранее Минздрав Таджикистана направил письмо в МИД и Комитет по развитию туризма республики с просьбой ограничить деловые и туристические поездки граждан в КНР до стабилизации ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141485/
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