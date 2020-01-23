В мировом рейтинге восприятия коррупции Кыргызстан рядом с Джибути и Украиной

Кыргызстан занял 126-е из 180 мест в индексе восприятия коррупции за 2019 (ИВК-2019), который каждый год составляет международная организация Transparency International.

Кыргызстан получил 30 баллов из 100, оказавшись рядом с Джибути, Украиной и Азербайджаном.

В организации отметили, что места не являются главными в данном рейтинге, так как количество стран может увеличиваться либо уменьшаться. Главным показателем рейтинга является количество полученных баллов.

По сравнению с 2018 годом положение Кыргызстана изменилось немного: он получил на один балл больше и сменил позицию в рейтинге (со 132-го до 126-го места).

Первые места в ИВК-2019 заняли Дания и Новая Зеландия (87 баллов), далее идет Финляндия (86 баллов), третье разделили Сингапур, Швеция и Швейцария (85 баллов). Замыкают рейтинг Сирия (13 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сомали (9 баллов).

Результат ниже 30 свидетельствует о том, что правительство должно активизировать усилия в борьбе с коррупцией.

Transparency International выпускает ИВК ежегодно с 1995 года. Индекс за 2019 год рассчитан на основании данных из 13 источников за последние два года, собранных 12 независимыми организациями в ходе опросов среди экспертов и предпринимателей по всему миру. Кыргызстан включен в рейтинг в 2003 году.