В Кыргызстане стартовал фотоконкурс «Память нашей Победы». Об этом сообщается на официальной странице Российского центра науки и культуры в Бишкеке в Facebook.

Фотоконкурс проводится с 20 января по 25 марта 2020 года. В нем могут принимать участие молодые граждане Кыргызстана и России, постоянно проживающие на территории КР, не моложе 14 лет и не старше 19 лет.

Победителя ждет поездка в рамках образовательной программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия!» в августе 2020 года.

«Фотографии должны отображать подвиг и героев народов России и Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла, командиров и солдат, правнуков ветеранов. Отправленная фотография должна быть уникальной и принадлежать участнику конкурса», — отмечают организаторы.

Положение и условия проведения конкурса доступны по ссылке.