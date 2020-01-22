Пропавшую без вести кыргызстанку нашли в СИЗО Москвы

Сотрудники представительства МВД Кыргызстана в России нашли женщину, которую разыскивали родственники. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в январе 2020 года к ним обратились граждане КР. Они просили помочь в поисках без вести пропавшей кыргызстанки А.Ж., 1988 года рождения, уроженки Ошской области.

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«Сообщалось, что молодая женщина выходила в последний раз на связь с родственниками 21 декабря 2019 года, после этого от нее не было никаких вестей. Выяснилось, что родственники также самостоятельно разыскивали пропавшую и распространили обращение в мессенджере WhatsApp об оказании содействия в поиске», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что 21 декабря 2019 года А.Ж. задержали сотрудники полиции и водворили в СИЗО Москвы на период следствия.

«Она подозревалась в покушении на совершение кражи товаров народного потребления в одном из гипермаркетов. По факту территориальным отделом полиции Москвы после рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Покушение на грабеж» УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Родственники без вести пропавшей проинформированы о данном факте, проведены юридические консультации.

Это второй подобный случай с начала 2020-го. Ранее сообщалось, что в СИЗО Москвы обнаружена еще одна кыргызстанка, числившаяся как без вести пропавшая. 20-летняя А.С. подозревается в совершении кражи.