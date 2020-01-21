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Общество

Бывший глава Интерпола получил тюремный срок за взятки

Фото Wong Maye-E/AP. Мэн Хунвэй

Бывшего главу Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 года тюремного заключения по обвинению в получении взяток на общую сумму около $2,1 миллиона. Об этом сообщило агентство «РБК» со ссылкой на CCTV.

Кроме того, Мэн Хунвэй обязан выплатить штраф в 2 миллиона юаней (около $290 тысяч). Отмечается, что он не выразил желания обжаловать вердикт, а сторона его защиты не подавала апелляцию.

По данным суда, с 2005 по 2017 год Мэн Хунвэй, используя полномочия заместителя министра общественной безопасности и начальника морской полиции Китая, оказывал услуги частным лицам и предприятиям за вознаграждение.

В начале октября 2018-го Мэн Хунвэй, занимавший тогда должность главы Интерпола, не вернулся из отпуска, который он проводил на родине. Его супруга, проживающая в Лионе (Франция), обратилась в полицию. Китайские власти позднее заявили, что задержали Мэна Хунвэя по подозрению в коррупции. Впоследствии глава Интерпола подал заявления об отставке.

Власти КНР исключили Мэна Хунвэя из коммунистической партии, уволив с государственных постов. В конце апреля Верховная народная прокуратура Китая заключила его под стражу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141116/
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