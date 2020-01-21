13:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Похищение девушки в Токмаке. Подозреваемых отпустили под домашний арест

В Токмаке задержаны двое парней, которые подозреваются в похищении 19-летней девушки с целью вступления в брак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали и водворили в ИВС 27-летнего Т.М. и 20-летнего Д.И. Оба являются жителями Иссык-Кульской области.

Однако суд отпустил подозреваемых под домашний арест.

В настоящее время досудебное производство продолжается.

Напомним, что 11 января 2020 года в органы внутренних дел Джети-Огузского района с заявлением обратился житель Токмака. Он просил принять меры в отношении парней, которые похитили его 19-летнюю дочь с целью вступления в брак против ее воли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141070/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке 17-летнюю девочку насильно заставили работать в притоне
В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении девушки для женитьбы
Похитил девушку для женитьбы. Милиция задержала подозреваемого в ала качуу
В Бишкеке женщину похитили и насильно удерживали в доме три дня
В Джалал-Абаде члены ОПГ похитили мужчину и требовали выкуп в $20 тысяч
Жители Токмака обеспокоены засыпкой дренажа
В Токмаке мужчина похитил должника, чтобы выбить с него деньги
В Бишкеке девушку якобы украли замуж. Милиция разбирается
Детям негде играть. Парк в Токмаке не пригоден для отдыха
Похищение ребенка в Бишкеке: отец хотел поздравить сына с днем рождения
Популярные новости
У&nbsp;кыргызстанцев хотят изымать дома и&nbsp;участки. Документ уже в&nbsp;разработке У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
21 января, вторник
12:57
Убийство Саймаити. Депутаты выясняют, проверяли ли налоговики ОсОО «Абдыраз» Убийство Саймаити. Депутаты выясняют, проверяли ли нало...
12:45
Инцидент на границе. Депутат просит освободить из-под ареста жителей Кок-Таша
12:38
В эндокринологическом центре огромные очереди. Нужно новое здание
12:27
Убийство Саймаити. ГСБЭП, Финразведка и «Азаттык» игнорируют запросы Нацбанка
12:26
Инцидент на границе. Кыргызстан объявил в розыск шесть граждан Таджикистана