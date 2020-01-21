Похищение девушки в Токмаке. Подозреваемых отпустили под домашний арест

В Токмаке задержаны двое парней, которые подозреваются в похищении 19-летней девушки с целью вступления в брак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали и водворили в ИВС 27-летнего Т.М. и 20-летнего Д.И. Оба являются жителями Иссык-Кульской области.

Однако суд отпустил подозреваемых под домашний арест.

В настоящее время досудебное производство продолжается.

Напомним, что 11 января 2020 года в органы внутренних дел Джети-Огузского района с заявлением обратился житель Токмака. Он просил принять меры в отношении парней, которые похитили его 19-летнюю дочь с целью вступления в брак против ее воли.