Власть

Садыр Жапаров открыл новое здание ОВД в Нарыне

Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область принял участие в церемонии открытия нового здания городского отдела внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства напомнил, что ОВД, с 1983-го размещавшийся в старом здании, добросовестно и по мере возможностей исполнял возложенные на него задачи.

Два года назад министр Улан Ниязбеков проинформировал Садыра Жапарова о положении дел в Нарынской городской милиции и внес предложение о строительстве нового здания.

Тогда президент поручил выделить бюджетные средства на строительство современного здания, обеспечивающего надлежащие условия для личного состава и эффективное обеспечение безопасности в Нарыне.

«В результате за один год и семь месяцев построено современное четырехэтажное здание общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, оснащенное всеми необходимыми условиями. Сегодня мы вместе с вами торжественно открываем этот объект. Одновременно в рамках сегодняшнего мероприятия в онлайн-режиме будут открыты и введены в эксплуатацию еще 26 объектов, относящихся к системе МВД», — сказал Садыр Жапаров.
