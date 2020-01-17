Архитектор: Государство не имеет права отбирать частную собственность

Разработка механизма изъятия земельных участков и домов для государственно-общественных нужд не говорит о том, что государство будет их отбирать. Об этом 24.kg заявил председатель Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов.
Он отметил, что Конституция гарантирует неприкосновенность частной собственности.
«Есть Земельный кодекс и другие акты, по которым государство никак не может отбирать частную собственность. Мы советовали не употреблять термин «изъятие», он бьет прямо наповал, сразу кажется, что будут отбирать», — отметил Алымбек Абдраимов.
По его словам, в первую очередь речь идет о муниципальных и государственных землях, переданных в аренду и которые не используются.
«По законодательству, если арендатор не осваивает участок в течение определенного срока или использует не по назначению, должен вернуть. Но они подают в суд и выигрывают», — сказал он.
Алымбек Абдраимов добавил, что в любом случае участки не должны изыматься под застройку многоэтажными домами.
«Пришло время расширять существующие улицы, магистрали. В Генплане и ПДП центральной части Фрунзе были определены красные линии магистральных улиц, например, улица Жукеева-Пудовкина от Ахунбаева до Кулатова, а там построены дома в красных линиях», — отметил архитектор.
По его словам, необходимо разработать механизм оценки. Ее должны проводить не госпредприятия или орган, а частные риэлтерские компании.
«Горожанам не стоит опасаться, что будут изымать за копейки. Государство в первую очередь само не заинтересовано в том, чтобы поднимать социальную напряженность, протесты», — сказал он.
Алымбек Абдраимов добавил, что широкая общественность должна знать и участвовать в разработке механизма.
«Принимать же можно только после обсуждения с населением», — уверен он.
Напомним, правительство утвердило Стратегию развития строительной отрасли на 2020-2030 годы. В ней говорится о необходимости разработки механизма изъятия земельных участков и сноса объектов под государственно-общественные нужды.
Это не первая попытка властей разработать механизм по изъятию частной собственности. В 2016 году Омурбек Текебаев инициировал законопроект о реконструкции центральной части Бишкека. В том же году Минюст внес в парламент законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в области землепользования», который позволил бы изымать земли для общественных и муниципальных нужд. В начале 2018-го внести поправки в Земельный кодекс предложил депутат Экмат Байбакпаев. Он предлагал изменить статью 46, касающуюся изъятия земельных участков, находящихся в долевой собственности. Сейчас Земельный кодекс запрещает это делать.
Очередной попыткой изъятия частной собственности бишкекчане назвали разработанный Проект детальной планировки центральной части столицы и Правила землепользования и застройки. Первый утвержден депутатами БГК, второй вынесен на обсуждение.