Изъятие домов неизбежно: мэрия объяснила планы по улице Барпы Алыкулова

В мэрии Бишкека прокомментировали обращения горожан, обеспокоенных тем, что по проекту генерального плана улица Барпы Алыкулова проходит через существующую жилую застройку.

В муниципалитете сообщили, что предложение пересмотреть трассировку улицы не было учтено. Согласно проекту генплана, направление по улице Барпы Алыкулова рассматривается как одна из ключевых меридиональных магистралей города. Она должна дублировать улицу Дооронбека Садырбаева и обеспечивать транспортный выход на объездную дорогу.

В мэрии подчеркнули, что в условиях дефицита свободных территориальных резервов реализация этого направления возможна только за счет изъятия и выкупа земельных участков. При этом точное количество домов и участков, подлежащих сносу, будет определяться на последующих стадиях проектирования.

Обсуждение проекта генерального плана столицы продолжается.