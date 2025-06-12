ГКНБ вернул государству здание гостиницы Kerben Palace в Таласе

Государственный комитет национальной безопасности КР вернул государству административное здание, ранее функционировавшее как гостиница Kerben Palace, центре города Таласа. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

Объект с прилегающим земельным участком площадью 0,52 гектара был возвращен на государственный баланс после установления нарушений при его приватизации. В ходе доследственной проверки выяснилось, что постановление мэрии Таласа о передаче земли в частную собственность было незаконным. Таласский областной административный суд признал этот документ недействительным.

Представители гостиницы, согласившись с выводами проверки, подали заявление в Таласский филиал государственного учреждения «Кадастр» о передаче здания в собственность государства.

На сегодняшний день административное здание официально передано на баланс мэрии города Таласа.