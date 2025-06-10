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Власть

Утвержден порядок изъятия госземель для реализации национальных проектов

Кабинет министров утвердил порядок изъятия земельных участков, находящихся в государственной собственности, для реализации национальных инвестиционных и социально значимых проектов. Соответствующее постановление подписано председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым.

Документ принят во исполнение пункта 31 Указа президента от 23 марта 2023 года № 63 «О национальных проектах, имеющих стратегическое значение для страны», а также на основании статей 13 и 17 конституционного Закона «О кабинете министров».

Согласно постановлению, утвержден порядок, регламентирующий процедуру изъятия земельных участков, находящихся в государственной собственности, с целью дальнейшей реализации инвестиционных проектов, имеющих общенациональное или государственное значение.

Порядок вступает в силу сегодня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332088/
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