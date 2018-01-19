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Общество

В Кыргызстане нашли способ, как изымать участки для общественных нужд

Земельный кодекс Кыргызстана предлагают изменить. Соответствующий законопроект разработал депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

Изменения направлены на уточнение некоторых понятий в сфере градостроительной деятельности, в частности, описание понятия «государственные и общественные нужды». Будет установлен порядок определения границ города и выкупа земельного участка после завершения строительства. Законопроект затрагивает и изъятие земель.

Кроме того, в Земельном кодексе отождествляются понятия «назначение» и «использование». Поэтому законодательством предусматривается введение понятия «функциональное назначение», разграничено использование понятия «назначение» и «использование».

Важнейшим вопросом является определение статуса земельных участков, ранее предоставленных в аренду под строительство объектов недвижимости, для чего предлагается ввести право выкупа участков на любой стадии строительства без проведения торгов.

Предлагается принять обязательное приложение к правоудостоверяющим документам на землю — схему земельного участка на топографической основе с указанием границ земельного участка с их привязкой.

Депутат предлагает изменить статью 46, касающуюся изъятия земельных участков.

Земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме, не подлежит изъятию для государственных и общественных нужд, кроме случаев изъятия объектов недвижимости и реализации строительной документации, утвержденной в установленном порядке.

В настоящее время Земельный кодекс запрещает изъятие участков, находящихся в долевой собственности.
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