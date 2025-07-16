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Власть

Топ-10 крупнейших объектов, возвращенных ГКНБ: 47 миллиардов сомов за 4 года

Фото ГКНБ. Десятка крупнейших объектов, возвращенных ГКНБ: 47 млрд сомов за 4 года

С января 2021-го по январь 2025 года Государственный комитет национальной безопасности при участии Генпрокуратуры и других органов изъял крупнейшие коррупционные активы, вернув их в госсобственность.

Общая стоимость возвращенного по самым скромным подсчетам— более 47,6 миллиарда сомов.

  • Месторождение золота Апрельское 4,35 миллиарда сомов;
  • рынки «Оберон-Дордой» и «Оберон-Орто-Сай» — 3,88 миллиарда сомов;
  • Араванский хлопковый завод «Ак-Була» — 3,21 миллиарда сомов;
  • АБК «Радиозавод» в Токмаке — 3 миллиарда сомов;
  • пансионат «Акун» (земля и постройки) — 3,7 миллиарда сомов;
  • комплекс «Кум-Шагыл» и карьер в Бишкеке — 2 миллиарда сомов;
  • коттеджи «Аврора Грин»2,4 миллиарда сомов;
  • здание и участок на улице Фрунзе в Бишкеке — 196 миллионов сомов;
  • стадион в Кадамджайском районе — 920 миллионов сомов;
  • социальные объекты и сельхозземли в Кадамджае — 1,9 миллиарда сомов.

Изъяты активы на 47,6 миллиарда сомов, причем свыше 42 миллиардов сомов — за 2024 год. Наибольший объем приходится на Чуйскую область и Бишкек, каждый около 12-13 миллиардов сомов. Зачастую владельцы добровольно возвращали имущество, даже не дожидаясь суда.

Также стоит отметить, что только имущество Камчи Кольбаева, изъятое ГКНБ в пользу государства, оценено в $1 миллиард.

Масштабы кампании по возврату незаконно приватизированного имущества внушительны: десятки миллиардов сомов и десятки крупных активов. ГКНБ активно применяет комплексные меры — от оперативных рейдов до судебных решений. При этом остается открытым вопрос об эффективности дальнейшего управления этими активами и сохранении доверия бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336400/
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