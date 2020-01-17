Женщины тоже бьют мужей. В МВД рассказали о пострадавших от семейного насилия

«Есть женщины, которые бьют мужей и выгоняют их из дома», — заявил сегодня на пресс-конференции начальник Службы общественной безопасности МВД Улан Рысбеков.

По его словам, в 2019 году выдано более 300 охранных ордеров в защиту мужчин, пострадавших от семейного насилия.

Как отмечают в ведомстве, в 2019-м зарегистрировано девять фактов совершения преступлений в состоянии аффекта.

В МВД не смогли ответить, сколько дел возбуждено по фактам превышения самообороны со стороны женщин, пострадавших от семейного насилия. Такой статистики в ведомстве, как выяснилось, не ведут.

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На вопрос 24.kg, есть ли вообще факты, когда женщин привлекали к ответственности за превышение пределов необходимой обороны, в милиции считают, что это не касается семейного насилия.

«Это другой вопрос, давайте по теме, потом ответим», — сказал начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

Отметим, что 24.kg подготовило серию публикаций о женщинах, отбывающих уголовное наказание за убийства своих мужей или сожителей. По их словам, преступление они совершили в целях самообороны. Однако суд признал их виновными по статье «Убийство» УК КР.