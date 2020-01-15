Очереди в больнице «Джала». Главврач считает: пациенты сами виноваты

Пользователи соцсетей пожаловались на многочасовые очереди в Национальном центре охраны материнства и детства в микрорайоне «Джал». Главврач Гульнара Джумагулова в сложившейся ситуации обвинила самих пациентов.

Комментируя 24.kg публикацию в соцсетях, глава больницы заявила, что «весь бардак» возник из-за пациентов, которые приходят без записи и направления, за частной консультацией.

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«У нас есть невропатолог Нурмухамед Бабаджанов. К нему приходят пациенты с улицы, без записи, без направления. Вообще, в обязанности Бабаджанова не входит осмотр таких лиц, так как он наблюдает тяжелобольных пациентов, которые лежат в больнице. Несмотря на это, люди упорно ждут, когда он освободится. Поэтому за это время появляется большая очередь. Был случай, когда один родитель душил невропатолога при мне, требуя осмотреть его ребенка, в результате чего он попал в больницу», — сказала Гульнара Джумагулова.

По поводу дефицита скамеек, о которых пишут в соцсетях, она заявила: они предназначены для больных, которые лежат в больнице.