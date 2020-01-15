В Ташкенте проверяют рынок «Абу Сахий», с которым связан Хабибула Абдукадыр

С 5 января правоохранительные органы Узбекистана проводят проверку на оптовом рынке «Тошкент савдо маркази», известном как «Абу Сахий». Об этом сообщает «Озодлик» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Напомним, рынок упоминался в журналистском расследовании о нарушениях на кыргызской таможне. Журналисты сообщали, что контрабандные грузы возит семья китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Он является основателем крупнейшего в РУз рынка «Абу Сахий» и одноименной транспортной компании, осуществляющей поставки товаров в страны Центральной Азии, в том числе в зону ЕАЭС.

Информацию о начале проверки крупнейшего рынка подтвердил СМИ и один из руководителей торговой точки. Уточняется, что проверку координирует департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики.

Отметим, что до 2017 года известный оптовый рынок «Абу Сахий» в Ташкенте принадлежал Тимуру Тилляеву, супругу младшей дочери первого президента Узбекистана Лолы Каримовой-Тилляевой.

Как сообщил «Озодлику» источник в правоохранительных органах Узбекистана, в проверке участвовали сотрудники Государственного налогового комитета, Главного управления пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям и службы санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, которые выявили ряд нарушений на рынке.

Не представившийся сотрудник прокуратуры города Ташкента подтвердил, что следственная группа работает на оптовом рынке «Тошкент савдо маркази» («Ташкентский торговый центр»), известном как «Абу Сахий».

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Еще одна собеседница, попросившая редакцию не разглашать ее имени, и по сей день продает одежду на рынке «Абу Сахий».

По словам обеих предпринимательниц, их допрашивали в качестве свидетелей в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства рынка по делу о торговом обороте трехлетней давности.

Документ, предоставленный «Озодлику» Динарой Латиповой, подписан заместителем прокурора города Ташкента А.Пулатовым. В документе говорится, что в отношении группы руководящих сотрудников администрации рынка возбуждено уголовное дело по статье 205 «Злоупотребление властью или должностными полномочиями» Уголовного кодекса республики.

В документе также сказано, что следственная группа по расследованию преступлений, совершенных на оптовом рынке «Тошкент савдо маркази», «Миробод дехкон бозори» и других субъектах, начала работу в декабре 2019 года. В документе говорится о возбуждении уголовного дела в отношении руководящего состава оптового рынка «Тошкент савдо маркази», однако конкретные имена не приводятся.

По словам Динары Латиповой, в ходе допроса следователи интересовались тем, каким образом она до 2014 года завозила товар из Дубая и Турции на рынок «Абу Сахий».

А 32-летняя предпринимательница, которая торгует зимней одеждой, говорит, что дала показания против администрации оптового рынка. «Я завозила товар из Дубая, заплатив по $5 за килограмм. Но следователь сказал, что это была контрабанда. Именно поэтому я дала показания против администрации рынка за то, что они, воспользовавшись моей простотой, сделали меня участником контрабанды», — сказала предпринимательница оптового рынка «Тошкент савдо маркази».