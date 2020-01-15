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Общество

Главврач детской больницы опровергает информацию об увольнении педиатра

Врачи и весь медицинский персонал Городской детской клинической больницы № 3 скорой медицинской помощи работают в обычном режиме, прием больных ведется, все педиатры на месте. Об этом 24.kg сообщила главный врач ГДКБ Гульнара Джанабилова.

Она опровергает информацию о том, что педиатр, на которую накануне набросилась пациентка с претензиями и проклятиями, уволилась. 

Отметим, что сама врач заявила вчера 24.kg, что подала заявление об увольнении, и его приняли.  

«Врач не уволилась, женщина принесла извинения, инцидент исчерпан», — продолжает утверждать Гульнара Джанабилова.

Напомним, накануне, не выдержав издевательств от пациентов, детский врач Городской детской клинической больницы № 3 уволилась. В этот же день некоторые врачи в данном медицинском учреждении грозили не выйти на смену. Об этом 24.kg сообщили источники в медицинском учреждении. Позже публикацию об этом сделали и в социальной сети Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140542/
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