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Общество

15 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Токольдош» (улица Менделеева, переулок Менделеева), «Кок-Жар» (улицы Улан, Кулмурзаева, Арстанбап), «Карагачевая роща», улицы Разакова, 100, Фрунзе, 475;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Фрунзе, Панфилова, Баетова, Тоголока Молдо;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Тилек-3», «Ала-Тоо», «Арча-Бешик» (улицы Репина, Ахунбаева, Садырбаева), отрезки улиц Адышева, Лущихина;
  • 10.00-17.00 — отрезок улицы Керамической;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Толстого, Логвиненко;
  • 13.00-18.00 — микрорайон «Аламедин-1», 62-65, 67-71;
  • 17.00-19.00 — отрезок бульвара Эркиндик.
2
Чуйская область

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Киевская, Ленина, Московская, Советская, переулок Зеленый), села Сокулук (улицы Ошская, Ленинградская), Камышановка (улицы Чуйская, Фрунзе, Пионерская, Больничная, Западная), Военно-Антоновка (улицы Дружбы, Южная), Гавриловка (улицы Дружбы, Горького, Школьная), поселок Северный (улица Матросова);
  • 11.00-13.00 — села Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Жыламыш, Мамеева, Ибраимова, Заречная, Свечникова, Билалы, Абакира), Маловодное (улицы Ленина, Украинская, Пролетарская, Новая, Красноармейская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, переулок Южный), Новое (улицы Мичурина, Калинина, Строительная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Шолохова, Гвардейская), Садовое (улица Ключевая), Кыз-Моло (улица Октябрьская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Полтавка (улица Горького), Орто-Суу, город Кара-Балта (улицы Кирова, 8-113; 108-148, Спортивная, 1-15, Свердлова, 73, Чайкиной, Космическая).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140443/
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