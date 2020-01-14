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Общество

Репатриированные дети, черный список мигрантов, депортация. Отчет дипломатов

Консульская служба посольства Кыргызстана в России рассказала об итогах своей работы за 2019-й.

По ее данным, дипломаты регулярно осуществляют выезды в центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД РФ в деревне Сахарово для ознакомления с условиями содержания кыргызстанцев и их документирования. В консульской службе заверяют, что делается все возможное для ускорения их возвращения на родину.

В прошлом году из центра депортирован 541 гражданин Кыргызстана.

При содействии дипломатической миссии в КР репатриированы 14 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

Четырнадцати гражданам без определенного места жительства оказана помощь в возвращении домой.

Посольство продолжает работу по сокращению числа граждан Кыргызстана, находящихся в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию России.

В рамках миграционной амнистии с 2017 по 2019 год черный список сокращен на более чем 42 тысячи граждан КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140347/
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