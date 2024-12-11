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Общество

Более 20 колоний посетили работники МИД, где отбывают наказание кыргызстанцы

Более 20 колоний посетили работники МИД, где отбывают наказание кыргызстанцы. В ведомстве проинформировали о работе в консульской сфере.

По данным ведомства, посещены 21 исправительное учреждение, расположенные в городах Нурек и Худжанте (Таджикистан), Дубай (ОАЭ), Дунгуань (Китай), Стамбуле (Турция), а также Ангарске, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Тагиле, Саянске (Россия), в ходе которых проведены консульские встречи с осужденным к лишению свободы 119 гражданами Кыргызстана.

Отмечается, что также состоялись консульские встречи в учреждениях пенитенциарной системы Великобритании, Индии, Китая и России с 13 гражданами Кыргызстана, находящимися под стражей в рамках уголовных дел.

Сотрудники консульских служб приняли участие в 22 судебных заседаниях по уголовным делам и делам об административном правонарушении в судах Великобритании, Кувейта, ОАЭ, России, Турции и Узбекистана в интересах граждан Кыргызстана.

Проработаны вопросы освобождения от административной ответственности или смягчения административной ответственности 41 кыргызстанца.

Оказано содействие в смягчении уголовного наказания или освобождении от уголовной ответственности пятерым гражданам КР.

Положительно решен вопрос взыскания невыплаченной заработной платы четырем мигрантам из КР на сумму около 2 миллионов 667 тысяч сомов.

Вернуться на родину помогли 10 гражданам Кыргызстана, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Германии, Казахстана, Китая, ОАЭ и России.

Оказано содействие в репатриации в Кыргызскую Республику тел 17 граждан, умерших за рубежом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313816/
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