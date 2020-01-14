Домашнее насилие. Пока женщины терпят, их будут бить, оскорблять и унижать

Жен в Кыргызстане бьют, унижают, обливают бензином и поджигают, убивают. Две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиения погибли женщины, вызвали общественный резонанс.

Пользователи социальных сетей обсуждают и спорят о том, что заставляет одних терпеть, а других проявлять жестокость.

В чем причины домашнего насилия и почему простой уход из семьи не всегда станет выходом из ситуации, 24.kg рассказала гештальт-терапевт Светлана Синельникова.

В нашем обществе все еще принято терпеть, скрывать, покрывать. К убийству приходят через первую пощечину, безнаказанный пинок и так далее. Светлана Синельникова

— Стоит ли прощать первый удар, драку, верить, что партнер изменится?

— Нельзя сказать директивно: одна ссора, проступок — и я ухожу. Потому что каждая семья уникальна, у нее своя история, сценарии. Нет однозначного ответа. Довести до точки человека можно по разным причинам.

Современные женщины знают, как нельзя с ними обходиться: нельзя бить, унижать, ограничивать права (с кем-то увидеться, учиться, работать, поехать к маме и так далее). Но все еще очень много семей, женщин, в голове которых сидит мысль «Ты должна терпеть», «Это твой крест и с этим нужно жить». Пока люди так считают, так и будет.

Мужчина что-то словесно запрещает, проявляет физическую агрессию, женщина все проглатывает, как будто так и надо, она «плохая».

Бывает и так, когда женщины провоцируют своих мужчин, поскольку им нужен какой-то экшен. А потом сами плачут.

Есть классические жертвы и агрессоры. Они находят друг друга безошибочно. Такой вид отношений называется неврологическим. Роли иногда меняются. Жертва становится спасателем (допустим, терпит ради детей), а иногда агрессором, когда не хватает экшена и знает на какие «педальки» нажать у мужа.

— Как решать проблему? Расставаться?

— Уход не поможет. Учитывая психологическую склонность к жертвенному поведению, установки — это бесполезно. Женщина выйдет замуж за следующего мужчину, который будет с таким же поведением либо еще хуже. И так бесконечно в зависимости от сил и терпения.

Работать нужно над собой: читать полезную литературу, изучать, как устроена наша психика. Ходить к психологу, если дорого, то в кризисные центры, где женщинам помогают, направляют, поддерживают. Посещать какие-то терапевтические группы, менять жертвенную позицию, а это самое сложное.

Иногда легче уйти или терпеть, чем меняться. Светлана Синельникова

— В чем причины домашнего насилия?

— Психика так устроена. Первый пример того, как должны относиться к женщине — любовь отца и маленькой дочери. Любая агрессия в ее сторону со стороны папы, родителей будет оправдана. Ребенок всегда будет считать плохим себя, если поругали — значит, надо быть лучше.

Если у женщины в семье, где она росла, было принято, что мама покорная и молчит, а папа проявляет свое «мужество» с помощью физического превосходства, то у нее записывается этот сценарий настолько глубоко, что уходит в подсознание. И все, что происходит потом в жизни, воспринимается нормально, кажется, что не бывает по-другому. Тем более не сразу же убивают. Сначала возможна словесная агрессия, пощечина.

Мужчина, сделав выпад силы, потом может извиняться, делать красивые поступки, дарить подарки, заглаживать вину. На таких эмоциональных качелях зависают очень крепко как мужчины, так и женщины.

— Чем объясняется жестокое поведение мужчины?

— Аналогично — сценарием из семьи. Кроме того, на него оказывается очень сильное давление. Он должен и обеспечивать (так, чтобы семья ни в чем не нуждалась), и выглядеть хорошо и еще много чего. При этом зарплата маленькая, он где-то не справляется. Куда он идет с этим стрессом и давлением? Никуда. В себе держит. Жаловаться не принято: мужчины не жалуются, не плачут, эмоции не испытывают. А они же есть — внутри.

Он сдерживает это давление, но при какой-то ситуации вдруг появляется вспышка агрессии.

Мужчина избивает свою жену, причем избивает не только ее, а весь мир, который в этот момент стоял против него в голове.

Такое давление (моральное, психологическое) на человечество все усиливается. Поток информации огромный, больше правил, надстроек, требований, а физическая активность все ниже. Разрядки психика через тело не получает, напряжение копится, и получается, что такими вспышками агрессии происходит разрядка.

— Многие это понимают. Но почему люди не меняются?

— Потому что ничего не делают. Они и не хотят меняться. Если задать им такой вопрос, то, скорее всего, ответят: «А что, бывает по-другому? Все так живут». И продолжают жить.

Что делать? Только образовывать и еще раз образовывать население, говорить о том, что ненормально, когда папа бьет маму, и не все так живут. У этих жертв и насильников сейчас ведь растут дети. Пока родитель не возьмет на себя ответственность и не начнет образовывать себя в первую очередь, то этот замкнутый круг никогда не разомкнется. Всегда есть выбор — делать по-прежнему или по-новому.