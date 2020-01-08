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Общество

Цифра дня. 14,6 миллиарда кубометров воды в Токтогульском водохранилище

Энергооборудование несет зимние нагрузки в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-секретать ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева.

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По ее словам, за прошедшие сутки объектами «Электрических станций» выработано 61 миллион 283 тысячи киловатт-часов. Из этого объема ТЭЦ Бишкека выработала 6 миллионов 556 тысяч киловатт-часов.

«В ОАО «Бишкектеплосеть» выдаем +70 градусов. ТЭЦ Оша выдает +66 градусов. В Токтогульском водохранилище 14 миллиардов 673 миллиона кубометров воды», — пишет на своей странице в Facebook Тагжана Айдаралиева.
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