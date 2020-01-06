В Бишкеке 6 января облачно, но без осадков. Температура воздуха ожидается +6 градусов. День увеличился до 9 часов 9 минут.
В Кыргызстане сегодня выходной день.
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О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Жанторо Сатыбалдиев
Родился 6 января 1956 года в селе Мирза-Аке Ошской области. Кыргызский политик, экс-премьер-министр КР.
18 июня 2018-го Жанторо Сатыбалдиев задержан ГКНБ КР в рамках расследования дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. 6 декабря 2019 года по решению Свердловского районного суда осужден на 7,5 года с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года.
Эркинбек Болжуров
Родился 6 января 1958 года. Кинофотограф, член Союза кинематографистов КР.
Эмиль Осмонбетов
Родился 6 января 1967 года. Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.
Памятные даты
Рождественский сочельник у восточных христиан
В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.
Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.