Дело Атамбаева. Старшему сыну бывшего президента не дают свидания с отцом

Старшему сыну бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейидбеку не дают свидания с отцом. Об этом 24.kg сообщили в СДПК.

Адвокат Сергей Слесарев отметил, что свидание разрешили супруге Раисе Атамбаевой и младшему сыну Кадыру.

Отметим, Алмазбек Атамбаев содержится в СИЗО ГКНБ. Он получил еще уведомления о подозрении по статьям «Захват заложника с целью принуждения государства», «Незаконное обогащение», «Легализация преступных доходов» УК КР.

Всего Алмазбеку Атамбаеву вручено 14 уведомлений следователями МВД, Генеральной и Военной прокуратур. Бывший глава государства обвиняется по восьми статьям Уголовного кодекса.