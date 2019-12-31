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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Старшему сыну бывшего президента не дают свидания с отцом

Старшему сыну бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейидбеку не дают свидания с отцом. Об этом 24.kg сообщили в СДПК.

Адвокат Сергей Слесарев отметил, что свидание разрешили супруге Раисе Атамбаевой и младшему сыну Кадыру.

Отметим, Алмазбек Атамбаев содержится в СИЗО ГКНБ. Он получил еще уведомления о подозрении по статьям «Захват заложника с целью принуждения государства», «Незаконное обогащение», «Легализация преступных доходов» УК КР.

Всего Алмазбеку Атамбаеву вручено 14 уведомлений следователями МВД, Генеральной и Военной прокуратур. Бывший глава государства обвиняется по восьми статьям Уголовного кодекса.
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